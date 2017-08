Fca scatta ancora, Goldman Sachs alza prezzo obiettivo a 25,1 euro

Titta Ferraro 31 agosto 2017 - 12:50

MILANO (Finanza.com)

Nuovo sprint a Piazza Affari per il titolo Fca che segna un progresso del 3,15% a 12,77 euro. A dare fiato al rally del titolo del gruppo automobilistico italo-americano è la promozione arrivata da Goldman Sachs che reitera il rating buy con prezzo obiettivo a 25,9 euro rispetto ai 19,2 indicati in precedenza. La nuova valutazione prenden in considerazione non solo il metodo Roic (rendimento sul capitale investito) ma anche quello Sotp (somma delle parti).