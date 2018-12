Fca ritrova il rango investment grade, arriva la promozione da Fitch

Titta Ferraro 30 novembre 2018 - 20:20

MILANO (Finanza.com)

Obiettivo investment grade raggiunto per FCa. Fitch Ratings ha alzato il rating sul debito a lungo termine di FCA N.V. a Investment Grade: da “BB“ a “BBB-”. L’outlook è Stabile. Il rating a breve termine è stato alzato da “B” a “F3”.Esattamente un mese fa, a margine della diffusione dei conti del terzo trimestre, l'ad Mike Manley aveva asserito che il gruppo puntava all'investment grade nel breve periodo.Ieri lo stesso Manley ha annunciato un ambizioso piano per l'Italia con investimenti per oltre 5 miliardi di euro.