Fca risponde alla Consob: niente commenti su rumor contatti per operazioni strategiche

Titta Ferraro 25 agosto 2017 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles (FCA), in risposta alla richiesta della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) italiana, rimarca come il gruppo riceve talvolta contatti in merito a possibili operazioni strategiche e valuta tali contatti conformemente ai suoi doveri verso gli stakeholder. Per policy FCA non commenta le indiscrezioni di mercato e non intende commentare ulteriormente su eventuali contatti non avendo niente da aggiungere rispetto a quanto già dichiarato in risposta a voci di mercato lo scorso 21 agosto.A inizio settimana Fca ha rimarcato di non aver avuto alcuno contatto con la cinese Great Wall Motors che si è detta interessata al gruppo o a parti di esso. Negli ultimi giorni sono poi emerse ipotesi di operazioni strategiche quali lo scorporo di Magneti Marelli, Maserati e Alfa Romeo.