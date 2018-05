Fca: richiamo di 4,8 mln di vetture negli States, Equita conferma hold

Daniela La Cava 28 maggio 2018 - 10:49

MILANO (Finanza.com)

Dopo un avvio positivo a per Fca a Piazza Affari, il titolo del gruppo italo-americano sta riducendo i guadagni e ora segna un moderato rialzo dello 0,10% a 18,78 euro in presenza dell'indice Ftse Mib che ha virato in territorio negativo (dopo un avvio a +1,3%) in scia alla forte incertezza che c'è sulla scena politica dopo lo scontro scoppiato ieri tra Lega-Movimento 5 Stelle e il Quirinale.Venerdì scorso Fca Us ha annunciato di avere richiamato 4,8 milioni di vetture negli Stati Uniti per l'aggiornamento del Powertrain Control Modules. "Abbiamo intrapreso questa azione perché siamo impegnati nella sicurezza dei nostri veicoli", ha commentato Mark Chernoby, chief technical Compliance Officer di Fca, precisando che l'aggiornamento sarà gratuito."Come al solito quando ci sono dei richiami la società non commenta, né quantifica questa tipologia di costi per i quali vengono tipicamente effettuati accantonamenti ogni anno. Noi non escludiamo ci possano essere dei costi non ricorrenti". Questo il commento degli esperti di Equita che mantengono la raccomandazione hold su Fca.