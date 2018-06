Fca: prevista redditività a doppia cifra in America Latina, titolo balza in testa al Ftse Mib

Valeria Panigada 26 giugno 2018 - 11:25

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles (Fca) prevede una crescita della redditività a doppia cifra in America Latina nei prossimi cinque anni. Nell'intervista riportata da Bloomberg, Antonio Filosa, chief operating officer di Fca per l’area Latam, ha annunciato l'obiettivo di raggiungere una redditività a doppia cifra nell'area sudamericana nei prossimi cinque anni, rispetto a un Ebit margin di circa il 2% registrato nel 2017. Sempre guardando all'America Latina, Fca si prefigge di lanciare 25 nuovi modelli nei prossimi cinque anni, tra cui 10 Jeep e Ram, con una capacità produttiva che, secondo quanto dichiarato da Filosa, non necessita di essere aumentata. I volumi per il solo 2018 sono attesi in crescita del 19% a 2,5 milioni di unità."Le previsioni di Fca sono sopra le nostre aspettative sia per quanto riguarda i volumi sia per i margini", hanno commentato oggi gli analisti di Mediobanca Securities, confermando sul titolo il giudizio outperform con target price a 22,70 euro. Le stime della casa d'affari per Fca in American Latina erano per volumi in rialzo del 12% e un Ebit margin dell'8% nei prossimi cinque anni.Il titolo Fca reagisce bene in Borsa: l'azione del gruppo guidato da Sergio Marchionne sale in testa al Ftse Mib con un balzo di quasi 3 punti percentuali (+2,95%), scambiando in area 16,462 euro. L'azione recupera così parte delle perdite cumulate negli scorsi giorni a causa delle tensioni commerciali e dei timori di dazi Usa alle importazioni di auto dall’Europa.