Fca: possibile valutazione Magneti Marelli in area 6 mld torna a scaldare il titolo

Titta Ferraro 24 agosto 2018 - 11:04

MILANO (Finanza.com)

Convinti acquisti sul titolo Fca che balza del 2,665% a quota 14,41 euro. A dare slancio al titolo le ultime indiscrezioni relative a lla cessione di Magneti Marelli. Secondo Il Sole 24 Ore, il fondo di private equity Kkr avrebbe confermato i negoziati in corso e offrirebbe una valutazione tra 5 e 6 miliardi di euro, debito incluso."Questo intervallo è avvicinabile solo in caso di cessione totale con premio di maggioranza, mentre lo scenario base ad oggi resta lo spin-off tra fine 2018 ed inizio 2019", sostiene oggi Equita Sim che vede nell'ipotesi di spin-off un equity value intorno a 3,5 mld. "Tornare a parlare del deal alimenta l`appeal speculativo, ma a livello quantitativo avrebbe effetto solamente in caso di valutazioni intorno all'estremo superiore del range ipotizzato", conclude Equita.