Fca: poco mossa a Piazza Affari nonostante buone immatricolazioni in Francia. Stasera dati auto in Italia

Daniela La Cava 1 giugno 2017 - 12:10

MILANO (Finanza.com)

Seduta poco mossa per Fiat Chrysler Automobiles (Fca) a Piazza Affari. Il titolo del gruppo automobilistico guidato da Sergio Marchionne mostra un moderato rialzo dello 0,43% a 9,39 euro ad azione nel giorno in cui il ministero dei Trasporti diffonderà i dati sulle immatricolazioni di autovetture in maggio.



Intanto questa mattina è arrivato l'aggiornamento mensile sull'andamento del mercato dell'auto in Francia: secondo i dati diffusi dall'associazione dei costruttori di auto d'Oltralpe (Ccfa) le immatricolazioni di nuove vetture sono cresciute dell'8,9% a maggio. Tra le singole case automobilistiche si è distinta Fca che ha fatto meglio del mercato, con le immatricolazioni che sono aumentate del 18,5% a maggio, con una quota di mercato che è passata dal 3,78% al 4,12 per cento.