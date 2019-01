Fca, nuova nomina: arriva Carl Smiley

Daniela La Cava 8 gennaio 2019 - 14:57

MILANO (Finanza.com)

Nuove nomine in Fiat Chrysler Automobiles (Fca). Il gruppo italo-americano dell'auto ha annunciato che Carl Smiley ha assunto il nuovo ruolo di chief purchasing & supply chain officer con effetto immediato. Smiley entra anche a far parte del group executive council (Gec), il più elevato organo operativo di Fca. "Carl porta una significativa esperienza globale in Fca e nel Gec, sia in termini di competenze operative sia in qualità di business leader in ambito automotive", ha dichiarato Mike Manley, amministratore delegato di Fca. "Nel portare il gruppo nel nuovo anno, stiamo ulteriormente rafforzando il nostro team di leadership al contempo ampliando le competenze del Gec con l’aggiunta della funzione di supply chain management".