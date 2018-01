Fca non si ferma, balzo del 9% permette di aggiornare record a 17 euro

Titta Ferraro 4 gennaio 2018 - 13:46

MILANO (Finanza.com)

Vero e proprio exploit a Piazza Affari del titolo Fca. Il titolo è arrivato a guadagnare oltre 9 punti percentuali toccando un massimo assoluto sopra i 17 euro (17,02), livello record da quando c'è stata la fusione tra Fiat e Chrysler. Oggi si muove in positivo tutto il comparto industriale sulle prospettive di buona crescita globale anche quest'anno.Ieri Fca ha diffuso i dati sulle vendite negli Usa, risultate in calo dell'11% a dicembre, ma in linea con le attese. Parte del declino è attribuita alla decisione di FCA di vendere meno veicoli alle flotte di noleggio giornaliere."Il calo di FCA è da imputare principalmente alle flotte volontariamente ridotte (-42% YoY) - conferma Equita - mentre il retail che rappresenta l'88% dei volumi è calato solo del 3%, con un effetto positivo sul mix". La sim milanese ritiene che le giudance 2017 verranno rispettate.