Fca non si ferma, +3% e nuovi massimi storici grazie anche all'upgrade di JP Morgan

Titta Ferraro 5 gennaio 2018 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Nuovo balzo in Borsa per Fca che ha toccato un nuovo massimo storico intraday a 17,44 euro. Al momento il titolo sale del 3,3% a 17,4 euro. Questa mattina è arrivata la promozione a overweight da parte degli analisti di JP Morgan con target price salito a 21 euro dai 14,6 euro indicati in precedenza. Di contro però Oddo Securities ha ridotto il rating a reduce.