Fca: nel 2017 immatricolazioni in aumento del 5,5%, record per marchio Jeep

Titta Ferraro 2 gennaio 2018 - 18:53

MILANO (Finanza.com)

Immatricolazioni in aumento nel 2017 per Fiat Chrysler Automobiles. Nell’anno il gruppo FCA registra oltre 557.500 vetture, il 5,5 per cento in più rispetto al 2016, per una quota del 28,3 per cento. Nel 2017 crescono le vendite di Alfa Romeo (+24,6 per cento), Jeep (+22,3 per cento) e Fiat (+4,3 per cento). In particolare Jeep con quasi 49.500 auto immatricolate segna il miglior risultato annuo di sempre. La quota è del 2,5%.Sei i modelli FCA risultano nella top ten del 2017, di cui quattro ai primi quattro posti: Panda, Ypsilon, 500, Tipo, 500X e 500L. In dicembre con più di 31.900 registrazioni, Fiat Chrysler Automobiles ottiene una quota del 26,4 per cento.