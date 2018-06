Fca mette il turbo a Piazza Affari grazie a Morgan Stanley

Titta Ferraro 7 giugno 2018 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Sprint oggi per il titolo FCA che sale del 2,7% a 18,36 euro. Morgan Stanley ha confermato rating Overweight con prezzo obiettivo a 23 euro, sottolineando però come il titolo abbia un potenziale nascosto che potrebbe portare fino al raddoppio del valore in Borsa.La banca d'affari statunitense indica 7 mosse che complessivamente aggiungerebbero valore per 18 euro, tra cui spiccano - oltre alla separazione di Magneti Marelli già in cantiere - anche lo spin-off o cessione di Maserati e Alfa Romeo, il raggiungimento del rating investment grade e lo sviluppo della partnership con Waymo sulle auto a guida autonoma.