Fca: immatricolazioni in lieve rialzo in Europa a maggio, brilla Jeep (+101,3%)

Daniela La Cava 15 giugno 2018 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

Immatricolazioni in leggero rialzo in Europa per Fiat Chrysler Automobiles (Fca) a maggio. Secondo i dati diffusi da Acea, nell’Europa dei 28 più le nazioni aderenti all’Efta, il gruppo guidato da Sergio Marchionne ha immatricolato 110.100 vetture, in lieve aumento dello 0,2% rispetto a un anno fa. La quota è pari al 7,6% del mercato complessivo rispetto al 7,7% del maggio 2017. Nel mese, registrazioni in aumento per Alfa Romeo (+12,2%) e soprattutto per Jeep, le cui vendite sono più che raddoppiate: +101,3%, nessun altro marchio registra una crescita così elevata.