Fca: immatricolazioni in calo di quasi il 10% a novembre, Jeep sale di oltre 30%

Daniela La Cava 4 dicembre 2018 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles (Fca) ha archiviato il mese di novembre con oltre 35 mila vetture immatricolate in Italia rispetto alle 39.334 dell'analogo periodo nel 2017, registrando una flessione del 9,9%. Scende anche la quota di mercato che si attesta al 24,1% dal precedente 25,07%, ma è "più alta di 0,7 punti percentuali rispetto al mese scorso", segnala Fca in una nota. Negli undici mesi dell’anno le immatricolazioni del Gruppo sono state circa 468 mila (-11% a/a), con una quota pari al 26,2 per cento. Per il gruppo italo-americano dell'auto, crescita a doppia cifra per il brand Jeep che ha visto le vendite salire di circa il 34%, mentre il marchio Fiat e quello Alfa Romeo mostrano una flessione rispettivamente del 15,6% e del 54 per cento.In generale, a novembre sono state immatricolate in Italia 146.991 autovetture, con un calo del 6,31% sullo stesso mese del 2017. "Su un mercato sostanzialmente stagnante ha pesato nel mese scorso la frenata di alcune case sui chilometri zero, ma anche la crescente consapevolezza da parte del pubblico dell’esaurirsi della ripresa economica", sottolinea il Centro studi Promotor commentando i dati di ieri.