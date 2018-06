Fca: immatricolazioni giù dell'8,2% a 55.100 auto a maggio, +129,6% per marchio Jeep

Titta Ferraro 1 giugno 2018 - 19:22

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles (Fca) ha immatricolato a maggio quasi 55.100 vetture per una quota del 27,7 per cento. Il dato segna un calo dell'8,2% rispetto a maggio 2017. Nuovo mese record per Jeep che grazie alle top seller dei propri segmenti Renegade e Compass ottiene il miglior risultato mai raggiunto in Italia: quasi 9.900 immatricolazioni nel mese (+129,6 per cento) per una quota del 5 per cento, in crescita di ben 2,9 punti percentuali. Da inizio anno le immatricolazioni di Jeep sono 40.300, più che raddoppiate rispetto al 2017.Tra gli altri marchi, Alfa Romeo a maggio incrementa le vendite del 3,8 per cento, con quasi 4.800 immatricolazioni. Sempre all’insegna delle vetture FCA la top ten, con ben otto modelli presenti: prima la Panda, terza la Renegade e quindi Ypsilon, 500L, 500, Compass, Tipo e 500X.