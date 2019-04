Fca: immatricolazioni Ue+Efta giù dell'11,7% a marzo, segno più per Jeep (+3,9%)

Daniela La Cava 17 aprile 2019 - 08:49

MILANO (Finanza.com)

Nuovo mese in calo per Fca in Europa. Secondo i dati diffusi questa mattina dall'Acea, il gruppo guidato da Mike Manley ha chiuso il mese di marzo con le immatricolazioni Ue+Efta in flessione dell'11,7% a 106.680 vetture, con una quota di mercato che è scesa dal 6,6% al 6 per cento. Tra i singoli brand riescono a strappare un segno positivo solo Lancia-Chrysler (+15,3%) e Jeep (+3,9%). Il saldo dei primi tre mesi vede una contrazione del 10,6% a 259.733 unità.