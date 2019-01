Fca: immatricolazioni UE+Efta in calo nel 2018. Sprint di Jeep (+55,6%)

Daniela La Cava 16 gennaio 2019 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Fca chiude il 2018 con vendite in calo in Europa. Stando ai dati comunicati dall'Acea, il gruppo guidato da Mike Manley ha visto le immatricolazioni nell'area Ue+Efta (Islanda, Norvegia e Svizzera) cala del 2,3% a quota 1.021.311 vetture lo scorso anno, registrando una flessione del 2,3 per cento. Giù anche la quota di mercato che scende al 6,5% dal precedente 6,7 per cento. In ribasso tutti i marchi della galassia Fca, fatta eccezione per Jeep che ha archiviato l'anno con una crescita del 55,6% a quota 168.674.Quanto alle performance registrate a dicembre, Fca ha immatricolato in questo caso 60.926 vetture (-2,5% a/a), ma ha visto la quota di mercato migliorare al 5,9% dal precedente 5,5% del 2017.