Fca: immatricolazioni Europa +14% a dicembre e nel 2016, meglio del mercato

Valeria Panigada 17 gennaio 2017 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Chiusura d’anno positiva per Fiat Chrysler Automobiles (Fca), con immatricolazioni in forte crescita in Europa. A dicembre le immatricolazioni del gruppo automobilistico nei Paesi Ue+Efta sono state pari a 74mila unità, in rialzo del 13,7% rispetto al +3,2% del mercato. Sull'intero 2016, Fca ha registrato 993mila immatricolazioni, in aumento del 14,1% in un mercato che ha visto un progresso del 6,5 per cento. Nell’anno tutti i marchi di Fca sono cresciuti di valori superiori a quelli del mercato. "È stato l’ottimo andamento dei modelli di punta dei vari brand a trainare il risultato", si legge nella nota della società. La Fiat 500X e la Jeep Renegade si confermano stabilmente tra le top ten europee del loro segmento, così come positivo è stato l’anno per 500, 500L e Panda (vetture più vendute nei loro segmenti) e per la Tipo, in costante crescita.