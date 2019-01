Fca: il 7 febbraio i conti del quarto trimestre ed intero 2018

Titta Ferraro 7 gennaio 2019 - 12:22

MILANO (Finanza.com)

Tra un mese esatto, il prossimo 7 febbraio, Fca diffonderà i risultati consolidati del quarto trimestre ed intero esercizio 2018. Il gruppoo guidato da Mike Manley ha diffuso il calendario finanziario per l'intero 2019 che prevede l'assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio di esercizio 2018 per il 12 aprile 2019.In occasione della divulgazione dei risultati sono previste conference call con analisti finanziari.