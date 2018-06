Fca: finanziamento Bei da 420 milioni per progetti R&S

Valeria Panigada 27 giugno 2018 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles /Fca) ha sottoscritto oggi un nuovo finanziamento con la Banca Europea per gli Investimenti (Bei), di durata quadriennale, per una somma di 420 milioni di euro destinato ai progetti di ricerca e sviluppo che saranno realizzati durante il periodo 2018-2020. L’investimento di Fca nel triennio 2018-2020 ha diversi obiettivi chiave, tra cui soluzioni tecnologiche per veicoli ibridi o elettrici e lo sviluppo della guida autonoma. Inoltre, le attività di R&S saranno orientate all’applicazione delle tecnologie di connettività per offrire servizi telematici sulla linea di prodotti Fca. I progetti di R&S includono anche lo sviluppo di tecnologie digitali da applicarsi ai processi di produzione.