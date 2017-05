Fca fa meglio del mercato e limita calo immatricolazioni Europa a un -0,5% ad aprile

Valeria Panigada 16 maggio 2017 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

In un contesto di debolezza per il mercato automobilistico in Europa, con le immatricolazioni in calo del 6,8% ad aprile, Fiat Chrysler Automobiles (Fca) ancora una volta ha sovraperformato, limitando il calo delle immatricolazioni a un -0,5%. Fca si conferma così il quarto costruttore per vendite nel continente, con una quota del 7,3%, in crescita di 0,5 punti percentuali. Tra i suoi marchi, vero e proprio exploit per Alfa Romeo, le cui immatricolazioni sono aumentate in aprile del 52,2 per cento.