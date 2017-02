Fca fa meglio del mercato, a gennaio immatricolazioni Europa +15,2%

Valeria Panigada 16 febbraio 2017 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

E' proseguita anche nell’anno nuovo la forte crescita delle immatricolazioni di Fiat Chrysler Automobiles (Fca). Con circa 83.800 immatricolazioni, a gennaio le vendite di Fca sono cresciute del 15,2%, valore superiore a quello ottenuto dal mercato. La quota, salita al 7%, è cresciuta rispetto a un anno fa di 0,4 punti percentuali. Segno positivo per Alfa Romeo, le cui immatricolazioni sono aumentate del 31,4 per cento), Fiat (+17,3%) e Lancia (+2,5%). Oltre alla crescita registrata in Italia (+12,7 per cento in un mercato cresciuto del 10,1 per cento),

Fca ha ottenuto risultati positivi in quasi tutte le principali nazioni europee.