Fca e la fine dell'era Marchionne: S&P Global Ratings conferma rating e outlook dopo nomina di Manley

S&PGlobal Ratings ha confermato il rating e l'outlook su Fca dopo le nuove nomine annunciate nel fine settimana, con Mike Manley (ex numero uno di Jeep e Ram) alla guida del gruppo al posto di Sergio Marchionne. "La successione era prevista per il 2019, ma è stata anticipata improvvisamente a causa del peggioramento delle condizioni di salute di Marchionne", ricorda l'agenzia di rating Usa, sottolineando che Fca aveva svelato il suo piano industriale durante il Capital Market Day dello scorso primo giugno, e in quella occasione Manley aveva illustrato i piani del gruppo per Jeep e Ram, i marchi pronti ad essere i principali driver di crescita del gruppo nei prossimi cinque anni. Secondo S&P Global Ratings, Manley rispetterà la strategia annunciata a giugno, senza stravolgimenti.