Fca deraglia a -4% dopo annuncio target al 2022, titolo si scontra con attese molto elevate

Titta Ferraro 1 giugno 2018 - 16:26

MILANO (Finanza.com)

Fitte vendite sul titolo Fca che scivola sotto i 19 euro, in calo del 4,18% a 18,54 euro, dopo che in mattinata si era spinto nei pressi dei massimi storici superando i 20 euro. I target per il 2022 annunciati oggi erano probabilmente già inglobati nelle valutazioni attuali del titolo, salito molto nelle ultime settimane.I target finanziari vedono l'ebit rettificato raddoppiare a fine piano rispetto ai livelli del 2017. I margini previsti sono compresi tra il 9 e l'11%, in linea con i principali concorrenti mondiali. L'utile per azione rettificato (EPS rettificato) è proiettato quasi a triplicarsi nello stesso periodo di tempo. Nel dettaglio è previsto che il risultato operativo adjusted aumenti dai 6,6 miliardi del 2017 a 8,2 nel 2018 a 13-16 miliardi nel 2022. L'utile per azione passerà da 2,3 euro nel 2017 a 3 euro nel 2018, a 5,9-7,3 euro nel 2022.