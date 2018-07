Fca debole in Borsa: Mediobanca conferma rating outperform, catalyst conti trimestrali e focus su possibile M&A

Daniela La Cava 4 luglio 2018 - 11:10

MILANO (Finanza.com)

Seduta debole per il titolo Fca a Piazza Affari, dove mostra un ribasso di circa lo 0,5% a 16,25 euro ad azione in una giornata poco mossa per l'indice Ftse Mib (-0,13%). All'indomani dei dati sulle vendite di auto a giugno (Fca US ha venduto 202.264 veicoli, +8% rispetto a un anno prima), gli analisti di Mediobanca Securities hanno confermato la raccomandazione "outperform" e target price di 22,7 euro sul titolo del gruppo guidato da Sergio Marchionne.Secondo gli esperti di piazzetta Cuccia "il prossimo catalyst saranno i risultati del secondo trimestre 2018 ed eventuali operazioni di M&A, come riportato di recente dalla stampa, potrebbero aggiungere ulteriore appeal".