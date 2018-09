Fca cresce meno del mercato ad agosto: +2,6% sotto la spinta di Jeep (+137,8%)

Titta Ferraro 4 settembre 2018 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

Vendite in moderata crescita per Fiat Chrysler Automobiles nel mese di agosto. Con un totale di 24.700 vetture vendute la crescita complessiva risulta del 2,6 per cento, meno della media di mercato che è stata +9,5%. Le immatricolazioni a privati del gruppo risultano in crescita di ben il 24,5 per cento, per una quota totale del 27%. Nei primi otto mesi dell’anno, con oltre 369.800 immatricolazioni, FCA ottiene una quota del 27,1 per cento.Si conferma la forte ascesa del marchio Jeep che in agosto ottiene la quota più alta (6,2 per cento) mairaggiunta in Italia, con le vendite in aumento del 137,8%. Molto positivo anche il risultato di Alfa Romeo, le cui immatricolazioni nel mese crescono del 66,6%. Ben sei vetture Fca risultano nella top ten delle vendite: Panda, Compass, 500X, Tipo, Renegade e 500L.