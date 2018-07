Fca: convocata per il 7 settembre assemblea azionisti per nomina Manley a.d.

Daniela La Cava 30 luglio 2018 - 07:54

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles (Fca) ha convocato per il 7 settembre ad Amsterdam l'assemblea degli azionisti. Come preannunciato, si legge in una nota della società, l’assemblea sarà chiamata a deliberare sulla proposta nomina di Michael Manley ad amministratore esecutivo della società.