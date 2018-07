Fca conferma l'addio di Altavilla, a Manley la carica ad interim di ceo area Emea

Titta Ferraro 23 luglio 2018 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles (Fca) ha ufficializzato le dimissioni di Alfredo Altavilla che lascerà il Gruppo per perseguire altri interessi professionali. Altavilla era tra i candidati forti al ruolo di ceo del gruppo dopo l'uscita di Marchionne.L’Amministratore Delegato, Mike Manley, assume ad interim la carica di Chief Operating Officer della regione EMEA. Altavilla lavorerà con Mike Manley fino alla fine di agosto per assicurare il proprio supporto durante la transizione. Le attività di Business Development a livello globale saranno riorganizzate a riporto di Richard Palmer, Chief Financial Officer del Gruppo e Responsabile Systems and Castings.