Fca: complicazioni per condizioni salute Marchionne, peggioramenti nelle ultime ore

Titta Ferraro 21 luglio 2018 - 19:03

MILANO (Finanza.com)

In riferimento alle condizioni di salute di Sergio Marchionne, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha annunciato che in settimana sono sopraggiunte complicazioni inattese durante la convalescenza post-operatoria di Marchionne, aggravatesi ulteriormente nelle ultime ore. Per questi motivi Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa.Il Consiglio di Amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles, riunitosi in data odierna, ha espresso la sua vicinanza a Sergio Marchionne e alla sua famiglia sottolineando lo straordinario contributo umano e professionale che ha dato alla Società in questi anni.