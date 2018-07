Fca cade del 4% in Borsa dopo shock Marchionne, -5% Exor

Titta Ferraro 23 luglio 2018 - 09:07

L'annuncio shock dell'addio prematuro di Sergio Marchionne a causa dell'improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute pesa sul titolo FCA che cede oltre il 4% a quota 15,71 euro. Al posto di Marchionne, che stando alle ultime notizie sarebbe in condizioni irreversibili, è stato scelto Mike Manley che in questi anni aveva guidato l'ascesa del marchio Jeep. peggio in Borsa fa la holding Exor che cede oltre il 5%.Al nuovo ad di Fca, Mike Manley, sono già state già affidate le deleghe ad operare immediatamente come CEO in attesa della nomina da parte dell'assemblea dei soci. Manley assumerà anche la responsabilità dell’Area Nafta. Manley è già al lavoro e il primo impegno ufficiale sarà la presentazione dei conti del secondo trimestre, in agenda il 25 luglio.