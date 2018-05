Fca brilla a Piazza Affari, arrivano rumors su nuovo piano

Daniela La Cava 30 maggio 2018 - 17:37

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione nel pomeriggio di Fca a Piazza Affari, con il titolo che si appresta a chiudere la giornata con un guadagno di circa il 3 per cento. In attesa della presentazione ufficiale venerdì prossimo a Balocco del nuovo piano industriale, arrivano alcuni rumors sulle linee strategiche che verranno illustrate da Sergio Marchionne. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il futuro del gruppo italo-americano passa per lo sviluppo dei Suv Jeep e per Maserati. Fca starebbe inoltre valutando di mettere Alfa Romeo e Maserati in una unica divisione, una mossa che potrebbe essere letta dagli investitori come un primo passo verso un eventuale spinoff.