Fca, avvio in rosso dopo immatricolazioni auto Europa

14 dicembre 2018

L'ultima seduta della settimana prende il via in calo a Piazza Affari per Fiat Chrysler Automobiles (Fca) nel giorno in cui sono stati annunciati i dati Acea sulle immatricolazioni di auto. In particolare, il gruppo italo-americano ha immatricolato a novembre nell'Unione europea+Efta 68.720 vetture (-8% a/a), in linea con l'andamento del mercato che ha chiuso il mese passato con un saldo negativo dell'8,1 per cento. La quota di mercato di Fca è rimasta stabile al 5,9 per cento. Di mese in mese, la storia positiva e di crescita per il gruppo guidato da Mike Manley resta Jeep che ha visto le vendite di novembre salire di oltre il 29 per cento.Commentando i dati Acea di oggi Pietro Gorlier, responsabile della regione Emea di Fca, dichiara: "La quota di penetrazione di Fca in Europa si mantiene stabile, anche se sono state privilegiate le cosiddette ‘vendite pulite’ nei canali più remunerativi: privati, flotte, noleggio a lungo termine. Per esempio, tra agosto e ottobre nei dieci principali mercati europei il mix delle vendite ai privati è cresciuto di quasi venti punti percentuali ed è in costante crescita".