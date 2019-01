Fca annuncia i bonus retributivi per i 2018: i più alti (1.580 euro) a Pomigliano e Verrone

Titta Ferraro 31 gennaio 2019 - 15:58

MILANO (Finanza.com)

In arrivo i bonus contrattuali 2018 per i dipendenti in Italia di Fca. Il gruppo italo-americano ha comunicato oggi alle Organizzazioni Sindacali i valori del bonus retributivo, che sarà erogato a febbraio a tutti i dipendenti italiani del Gruppo, in relazione agli obiettivi di efficienza produttiva previsti dal Contratto specifico di lavoro di FCA.I risultati variano a seconda delle performances, misurate con il sistema WCM (World Class Manufacturing), realizzate da ogni singola unità produttiva. Si è registrato un generale ulteriore miglioramento dei risultati degli stabilimenti produttivi del Gruppo, tra i quali continuano a distinguersi Pomigliano e Verrone che per il quarto anno consecutivo hanno raggiunto l’eccellenza e riceveranno in media 1.580 euro. Nel complesso, a tutti i dipendenti di FCA in Italia verrà erogato mediamente un premio superiore al 5,5% della retribuzione di riferimento, che corrisponde a più di 1.250 euro, miglior risultato del quadriennio di vigenza del contratto.La politica retributiva, introdotta nel luglio del 2015, prevede di far partecipare direttamente tutte le persone ai risultati di produttività, qualità e redditività nell’ambito del piano industriale dell'azienda.