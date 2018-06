Fca aggiorna target 2018 considerando lo scorporo di Magneti Marelli

Titta Ferraro 1 giugno 2018 - 15:55

MILANO (Finanza.com)

Revisione dei target per il 2018 da parte di Fca Group. I nuovi numeri diffusi oggi non considerano Magneti Marelli alla luce dello scorporo approvato dal Cda anche se ancora da attuare. I ricavi netti sono visti a 120 miliardi di euro dai 125 mld indicati in precedenza, l'ebitda adjusted passa da 8,7 a 8,2 miliardi di euro e l'utile netto adjusted da circa 5 mld a 4,7 miliardi.