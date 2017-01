Fca accelera a +5% avvicinando quota 10 euro (che non vede da agosto 2015)

Titta Ferraro 6 gennaio 2017 - 13:22

MILANO (Finanza.com)

Scatto a oltre +5% per Fca a quota 9,73 euro per Fca che si avvicina alla soglia dei 10 euro, livello che non vede nell'intraday dall'agosto del 2015. Oggi Fca ha incassato la promozione di Goldman Sachs che l'ha inserita nella propria conviction buy list con prezzo obiettivo salito a 16,5 euro dai 9,9 precedenti.