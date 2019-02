Fca: a gennaio crollo vendite del 21,6%, Panda l'auto più venduta

Titta Ferraro 4 febbraio 2019 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Inizio 2019 da dimenticare per Fiat Chrysler Automobiles (Fca) che segna immatricolazioni in calo del 21,64% in Italia facendo decisamente peggio del mercato che nel mese ha segnato un -7,55%. FCA ha registrato 39.773 vendite rispetto alle 50.759 vetture di 12 mesi prima. La quota di mercato è scesa al 24,1%.Il marchio Jeep chiude gennaio con 6.250 immatricolazioni, pari a una quota del 3,8%. Nel mese Jeep ottiene un altro significativo risultato: si conferma il brand più venduto nel segmento dei fuoristrada. Renegade e Compass continuano a ottenere positivi successi di vendita: il primo è tra le tre vetture più vendute del suo segmento con una quota dell’11,4%, mentre il secondo è la seconda vettura più venduta della sua categoria, con una quota dell’11,1%.Alfa Romeo in gennaio immatricola quasi 2.500 vetture, per una quota all’1,5%. Ancora una volta il modello di punta del marchio è la Stelvio che anche in gennaio è la più venduta del suo segmento, con una quota del 13,4%. Il marchio Fiat in gennaio immatricola 24.450 vetture per una quota del 14,8%.Panda si conferma il modello che domina la classifica delle vendite e del segmento: è l’auto più venduta nel mese (oltre 14.500 registrazioni) e nella sua categoria ha una quota del 46,3%. Nella top ten assoluta compare anche la 500X che con il 13,1% di quota è ai vertici del suo segmento. In evidenza i risultati di Qubo (primo nel suo segmento), 500 – seconda nel segmento A alle spalle della sola Panda – di Tipo, 124 Spider e 500L, tutte tra le migliori tre dei loro segmenti. Sono 6.600 le immatricolazioni di Lancia a gennaio, in crescita del 55,4% rispetto a gennaio 2018. La quota del marchio è del 4%, +1,6 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2018. È la quota di mercato più alta ottenuta da Lancia da aprile 2016, segno che la Ypsilon è sempre molto apprezzata dalla clientela italiana: a gennaio è la vettura più venduta del segmento B con una quota del 17% e nella top ten assoluta è seconda alle spalle soltanto della Panda.