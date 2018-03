Fca: Nomura avvia copertura con rating neutral, titolo sale in vetta al Ftse Mib (+2,4%)

Daniela La Cava 21 marzo 2018 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione rialzista a Piazza Affari per Fiat Chrysler Automobiles (Fca), con il titolo che agguanta la vetta del Ftse Mib grazie a guadagno di oltre il 2,4% a 17,68 euro ad azione (sui massimi di giornata). Oggi gli analisti di Nomura hanno avviato la copertura su Fca, assegnandogli un rating "neutral" e un target price di 19 euro (potenziale upside di quasi l'11%). In un report dedicato al gruppo guidato da Sergio Marchionne gli esperti della banca giapponese indicano che il business di Jeep in Nord America dovrebbe rimanere profittevole, beneficiando tra l'altro della ripresa del mercato immobiliare Usa, segnalano che Fca sta per rimborsare il suo debito industriale. "Tuttavia, questi elementi positivi - sottolineano da Nomura - sono compensati dai costi per standard sulle emissioni di Co2 più severi, che potrebbero impattare sui margini di Fca".