Fca: Gorlier non conferma rumor su vendita Comau

Titta Ferraro 29 novembre 2018 - 16:05

MILANO (Finanza.com)

SuComau è solo speculazione. Così il nuovo responsabile dell'area Emea di Fca, Pietro Gorlier, in commento alle indiscrezioni circa la possibile vendita di Comau emerse nei giorni scorsi. Gorlier, intervenuto al termine dell'incontro con i sindacati sul piano 2018-2022, rimarca che Comau non è nel perimetro di mia responsabilità. "Non mi risulta", ha tagliato corto il manager del gruppo italo-statunitense.