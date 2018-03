Fca: Antonio Filosa nuovo Coo della Region Latin America

Titta Ferraro 23 marzo 2018 - 17:17

MILANO (Finanza.com)

Antonio Filosa viene nominato Chief Operating Officer (COO) della Region Latin America. Filosa ha 18 anni di esperienza in FCA, nei tempi più recenti come Head of Argentina e Head of Alfa Romeo and Maserati brands per la Region Latin America. Negli ultimi 12 anni, rimarca Fca in una nota, Filosa ha ricoperto numerose posizioni operative di rilievo in Brasile e Argentina, tra cui la guida del Purchasing nella Region e alcune posizioni chiave nel Manufacturing in Brasile. Filosa entrerà a far parte del Group Executive Council (GEC), il più elevato organo di operativo di FCA, presieduto dall’Amministratore Delegato. Stefan Ketter, che ha guidato la Region Latin America sino ad oggi, rientrerà in Europa e continuerà a far parte del GEC come Chief Manufacturing Officer di FCA.“Stefan ha fatto un eccezionale lavoro alla guida della Region Latin America, che comprende la supervisione dell’industrializzazione di Jeep a Pernambuco e l’aver indirizzato le azioni commerciali che hanno portato Jeep al vertice del segmento SUV in Brasile l’anno scorso. L’azione di ringiovanimento e sviluppo del team da lui condotta in Latin America ha aiutato a raggiungere la profittabilità nella region in un contesto di mercato difficile ed avrà un’influenza duratura ai fini della crescita a cui miriamo nei prossimi anni. Antonio è un prodotto del team e rappresenta una naturale transizione senza soluzione di continuità nel nostro percorso”, ha commentato Sergio Marchionne, Chief Executive Officer di FCA.