Fca: Alfredo Altavilla presenta le dimissioni, era tra i candidati a sostituire Marchionne

23 luglio 2018 - 14:01

Alfredo Altavilla lascia il gruppo Fca. Manca ancora l'ufficialità, ma il responsabile dell'area Emea ha deciso di rassegnare le dimissioni dopo il cambio al vertice del gruppo con Mike Manley scelto come ad al posto di Sergio Marchionne.Altavilla era tra i tre candidati forti alla successione di Marchionne in virtù della sua lunghissima militanza in Fiat da 20 anni. Recentemente era entrato nel consiglio di amministrazione di Telecom Italia in quota al fondo Elliott. Alcune indiscrezioni vedevano tale mossa come propedeutica a un futuro assalto a Fca da parte di Hyundai, colosso automobilistico coreano che vede sempre Elliott presente nell'azionariato.Altavilla aveva seguito al fianco di Marchionne la decisiva trattativa per Chrysler.