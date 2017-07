Fca: +7,9% immatricolazioni in Ue a giugno, quota mercato sale al 6,9%

Titta Ferraro 14 luglio 2017 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

Fca fa meglio della media del mercato anche a giugno con 106.700 immatricolazioni (UE + paesi aderenti EFTA) cresce del 7,9 per cento rispetto al +2,1 per cento del mercato. La quota di mercato di FCA è del 6,9 per cento, in crescita di 0,3 punti percentuali.Anche nel progressivo annuo la crescita di FCA è stata migliore di quella del mercato. Le immatricolazioni di Fiat Chrysler Automobiles nel primo semestre dell’anno sono state 609.100, il 10,5 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2016, in un mercato cresciuto del 4,6 per cento.Oltre al +12,8 per cento ottenuto in Italia, a giugno FCA è cresciuta del 2,6 per cento in Germania (dove il mercato ha chiuso in negativo, -3,5 per cento), del 6,7 per cento in Francia e del 3,1 per cento in Spagna.