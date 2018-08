Fca: +3,4% le immatricolazioni a luglio, Jeep raddoppia vendite e Alfa ai massimi dal 2012

Titta Ferraro 2 agosto 2018 - 08:52

MILANO (Finanza.com)

Tornano a cresce le immatricolazioni di Fca in Italia. In luglio Fiat Chrysler Automobiles ha immatricolato 42.100 vetture, il 3,4 per cento in più rispetto a un anno fa, facendo leggermente peggiori rispetto al mercato (+4,42%). Nel progressivo annuo FCA registra 345 mila auto per una quota del 27,1 per cento. Tra i singoli brand spicca Jeep che raddoppia le vendite sia nel mese (7.200 immatricolazioni, +102%) sia nel progressivo annuo (55.250, +101%).Segno più anche per Alfa Romeo che in luglio raggiunge il 3,2 per cento di quota (un record assoluto dal 2012) e aumenta le registrazioni del 44,5 per cento. Nel mese ben 7 modelli FCA tra le top ten: Panda, 500X, Tipo, Compass, Ypsilon, Renegade e Punto. Infine, risultano le più vendute dei loro rispettivi segmenti Panda, Tipo, 124 Spider, 500X, Compass, Stelvio, 500L e Qubo.