Fbs entra nel Gruppo Banca Ifis

Daniela La Cava 7 gennaio 2019 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Banca Ifis ha perfezionato l’acquisto di Fbs, il quarto operatore nazionale specializzato nella gestione di NPL ipotecari e corporate. L’operazione, annunciata lo scorso 15 maggio 2018 e finanziata interamente grazie alla liquidità di cui Banca Ifis dispone, riguarda il 90% del capitale di Fbs per un controvalore di 58,5 milioni di euro pagato in denaro.E' quanto si apprende in una nota del gruppo veneto nella quale si precisa che "Paolo Strocchi, azionista di maggioranza di Fbs fin dalla fondazione, resta amministratore delegato e socio assieme al top management di Fbs con una quota pari al 10% del capitale di Fbs, oggetto di opzioni di vendita e acquisto concesse, reciprocamente, dal top management e da Banca Ifis, che prevedono alcune finestre di esercizio nell'arco di un periodo compreso fra 2 e 4 anni e valorizzazioni variabili anche in ragione dell'andamento di Fbs".