Fastweb: ricavi a 1,41 mld nei primi 9 mesi 2017, +5,5% clienti rete fissa

Titta Ferraro 2 novembre 2017 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

Al30 settembre 2017 la base clienti sulla rete fissa di Fastweb ha raggiunto 2.421.000 unità, con un aumento del 5,5% (+126.000 nuove unità) rispetto all’anno precedente. E' quanto emerge dai riscontri trimestrali di Fastweb, la tlc italiana che fa capo a Swisscom. Al 30 settembre, i ricavi totali di Fastweb si sono attestati a 1.414 milioni di euro, in crescita del 7% rispetto ai 1.318 milioni registrati al 30 settembre del 2016. In aumento anche l’Ebitda organico, che si attesta a 478 milioni di Euro, +10% rispetto allo scorso anno. La crescita di clienti e ricavi, rimarca Fastweb in una nota, è spinta principalmente dalla sempre maggiore disponibilità di servizi a banda ultra-larga (fino ad 1 Giga al secondo) sul territorio nazionale. Crescita a doppia cifra dei clienti per il servizio mobile 4G, in aumento del 57% rispetto al numero di clienti attivi alla fine del terzo trimestre 2016.