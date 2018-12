Fastweb: ceo nega ipotesi nozze con Wind Tre, Swisscom non intende vendere

Titta Ferraro 18 dicembre 2018 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

L'amministratore delegato di Fastweb, Alberto Calcagno, smonta le ipotesi stampa circa una possibile acquisizione di Fastweb da parte di Wind Tre. Il numero uno della tlc italiana, intervistato da Radiocor, ha affermato che non ci sono discussioni in corso " e non c'e' nessuna volontà di cedere da parte del nostro azionista, Swisscom, che è pienamente soddisfatta del suo investimento di lungo termine".Calcagno ha parlato anche della possibilità di creazione di un'unica rete in fibra tra quella di Open Fiber e quella di Tim, con Fastweb che non intende conferire la proprietà della rete: "Crediamo nella competizione infrastrutturale che e' fondamentale per garantire innovazione e consentire al Paese di rimanere all'avanguardia".