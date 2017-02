Fastweb acquisisce Tiscali Business e potrà utilizzare frequenze 3,5 Ghz. Tiscali accede alla fibra Fastweb

Luca Fiore 10 febbraio 2017 - 19:21

MILANO (Finanza.com)

Via libera definitivo ai due contratti sottoscritti da Fastweb e Tiscali a fine 2016 che, rafforzando i piani industriali delle due aziende, garantiscono a ciascuna l’accesso ad alcune risorse chiave dell’altra. È quanto si legge in una nota congiunta diffusa dalle società.



Il primo contratto, esecutivo da oggi, è relativo alla cessione a Fastweb del ramo d’azienda Tiscali Business, che comprende i clienti del segmento Top client di Tiscali e il contratto-quadro per i servizi di connettività (SPC) alla pubblica amministrazione.



Il valore economico complessivo di questo accordo è pari a 45 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro cash e 20 milioni di euro in servizi, che consentiranno a Tiscali di accedere alla rete in fibra di Fastweb per la connessione della propria rete Fixed Wireless Ultra Broadband LTE e il collegamento dei clienti Consumer, Soho e SME di Tiscali su rete di accesso Fastweb.



Oggi sono stati versati 12,5 milioni di euro (di cui 5 milioni in contanti e 7,5 milioni in servizi) e il versamento della rimanente somma è subordinato all’esito di un giudizio amministrativo attualmente pendente dinanzi al Consiglio di Stato.



Il secondo contratto, che rende disponibile a Fastweb l’utilizzo delle frequenze 3.5 Ghz di Tiscali per lo sviluppo di una rete convergente di ultima generazione nelle principali città italiane per un canone annuale di 2,5 milioni di euro per i primi cinque anni, “ha ottenuto le autorizzazioni necessarie dalle autorità competenti ed è pertanto pienamente esecutivo”.