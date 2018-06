Fashion & Finanza: Fondo strategico italiano investe in Missoni

Daniela La Cava 15 giugno 2018 - 13:13

MILANO (Finanza.com)

Fondo strategico italiano (Fsi) investe in Missoni. La famiglia del gruppo di moda e FSI, per conto di FSI Mid-Market Growth Equity Fund, ha annunciato questa mattina la sottoscrizione dell’accordo. A seguito del completamento dell’investimento, si legge in una nota, la famiglia Missoni, con il 58,8% delle azioni, continuerà a mantenere il controllo della società, mentre Fsi deterrà il restante 41,2% di Missoni. L’operazione avverrà prevalentemente attraverso un aumento di capitale e non prevede il ricorso a indebitamento finanziario da parte di Missoni.Ad esito dell’investimento, il consiglio di aAmministrazione della società, composto da sette membri, includerà tre componenti della famiglia, con Angela Missoni in qualità di presidente, Luca Missoni e Giacomo Missoni, consiglieri. Rosita Missoni resterà presidente onorario della società.Il cda si avvarrà dell’esperienza e track record nel settore di Michele Norsa, Industrial Partner di Fsi, che ricoprirà la carica di vice presidente. Il piano di sviluppo si focalizzerà su un’ulteriore espansione internazionale, sull’allargamento dell’offerta di prodotto e su un significativo sviluppo del canale retail, in particolare nei key markets. Nell’operazione Rothschild ha agito in qualità di advisor finanziario di Missoni.