Falck: vola in borsa (+6,3%), completato finanziamento parco eolico scozzese

michele fanigliulo 22 dicembre 2017 - 14:06

MILANO (Finanza.com)

Falck Renewables ha completato con successo il finanziamento del parco eolico scozzese di Auchrobert per 49,3 milioni di sterline (pari a 55,6 milioni di euro).Più in particolare Falck, tramite la controllata Auchrobert Wind Energy, ha sottoscritto con il gruppo bancario MUFG, Barclays Bank e Banco de Sabadell un contratto di finanziamento in project financing senza ricorso sul socio per un ammontare complessivo di circa 49,3 milioni di sterline, per il parco eolico di Auchrobert (Scozia), operativo dall’aprile scorso.Tale contratto di finanziamento avrà una durata complessiva di 18 anni e scadenza finale al dicembre 2035. Il parco eolico di Auchrobert è situato nel Lanarkshire meridionale, in Scozia, ed è costituito da 12 turbine 3.2-102 GE, per una potenza installata di 36 MW, produrrà circa 107,100 MWh annui di energia rinnovabile e sarà in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 26.100 famiglie, con un risparmio di CO2 di circa 46.000 tonnellate/anno.Il titolo oggi vola in Borsa e cresce del 6,3% sovraperformando il mercato del 6,7 per cento.