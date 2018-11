Falck perfeziona acquisizione progetto eolico in Spagna

simone borghi 27 novembre 2018 - 14:45

MILANO (Finanza.com)

Falck Renewables annuncia il closing per l’acquisizione del 49% di Energia Eolica de Castilla (EEC) da ASCIA Renovables. EEC è proprietaria di un progetto eolico, situato nella regione spagnola di Castilla y Leόn per una capacità totale di 10 MW e una produzione prevista di 33 GWh all’anno.Il prezzo complessivo per l’acquisizione del 100% delle quote è pari a circa 1,2 milioni di euro da corrispondere in diverse tranches. L’avvio dei lavori di costruzione è previsto per la fine dell’anno e l’entrata in esercizio entro l’ultimo trimestre del 2019.