Falck Renewables si rafforza in Usa, acquistati tre progetti solari in Massachusetts

Valeria Panigada 6 giugno 2018 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

Falck Renewables, società quotata sullo Star e attiva nel settore dell'energia rinnovabile, prosegue la sua crescita negli Stati Uniti. Ieri, a mercato chiuso, ha annunciato l'acquisto di tre progetti fotovoltaici, già in esercizio, in Massachusetts per un totale di 14,5 MW e diritti a investire in progetti futuri con Syncarpha Capital valutati complessivamente 27,44 milioni di dollari.